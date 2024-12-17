Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda durumundan şüphelenilen H.Y. ve A.İ'nin üst ve ikametlerinde arama yapıldı.
H.Y'nin üst ve ikametinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, alüminyum sigara kutusunda ve folyoya sarılı vaziyette 2,90 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi. A.İ'nin ikametinde ise 39,4 gram taş kokain olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Y. ve A.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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