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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 15:51 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:55
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda durumundan şüphelenilen H.Y. ve A.İ'nin üst ve ikametlerinde arama yapıldı.

        H.Y'nin üst ve ikametinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, alüminyum sigara kutusunda ve folyoya sarılı vaziyette 2,90 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler ele geçirildi. A.İ'nin ikametinde ise 39,4 gram taş kokain olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.Y. ve A.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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