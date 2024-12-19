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        Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:49 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:49
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        Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikteki heyet başkan vekili seçimi yapılarak, yönetim ve denetim kurulları ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) temsilcileri belirlendi. Yeni sanayicilerin de OSB müteşebbis heyetine dahil olduğu toplantıda denetim raporu okunarak, 2024-2025 bütçeleri görüşüldü.

        Altyapı katılım payı ve hizmet karşılığı bedelleri ile OSB katı atık hizmetleri de heyette değerlendirilerek karara bağlandı.

        Vali Dallı, toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "İlimizin ve ilçemizin ekonomisine önemli katkılar sağlayan sanayi kuruluşlarımızın daha iyi imkan ve koşullarda faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli her adımı atıyoruz. Bundan sonraki süreçte de sanayicilerimizin daha iyi koşullarda hizmetlerini sürdürmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

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