Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:43 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüpheliler N.G.G, H.K.G, B.K, A.E. ve S.A.D. yakalandı.

        Bu kişilerin ikamet ve araçlarındaki aramada ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Putin Esad ile görüştü mü?
        Putin Esad ile görüştü mü?
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Dün kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
        Dün kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Filler gerçekten farelerden korkar mı?
        Filler gerçekten farelerden korkar mı?
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da eşini öldüren polis memurunun yargılanmasına başlandı
        Kastamonu'da eşini öldüren polis memurunun yargılanmasına başlandı
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de...
        Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
        Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
        Kastamonu'da 1536 öğrenciye doğa eğitimi verildi
        Kastamonu'da 1536 öğrenciye doğa eğitimi verildi
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, üniversite öğrencileri ile bir araya geld...
        Taşköprü Belediye Başkanı Arslan, üniversite öğrencileri ile bir araya geld...
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü