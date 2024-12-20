Küre'de "madencilik" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi
Kastamonu'nun Küre ilçesinde madencilik konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde madencilik konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi.
İlçede faaliyet gösteren özel bir maden firması tarafından Madenciler Günü dolayısıyla yarışma gerçekleştirildi.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmek üzere Halk Eğitimi Merkezinde tören yapıldı.
Ödül törenine Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, işletme müdürü Yaşar kara ile öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.