Küre'de "madencilik" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi

Ödül törenine Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, işletme müdürü Yaşar kara ile öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

İlçede faaliyet gösteren özel bir maden firması tarafından Madenciler Günü dolayısıyla yarışma gerçekleştirildi.

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