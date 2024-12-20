Tosya Kaymakamı Ünsal okullarda incelemelerde bulundu

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, ilçedeki okulları ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Ünsal, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul ile Akbük İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okullarda incelemede bulunan Ünsal, okulların fiziki yapıları ile eğitim öğretim hakkında idareci ve öğretmenlerden bilgi aldı.