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        Taşköprü Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

        Taşköprü Belediyesi tarafından araç filosuna kazandırılan 3 çöp kamyonu için tanıtım töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:35 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:47
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        Taşköprü Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
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        Taşköprü Belediyesi tarafından araç filosuna kazandırılan 3 çöp kamyonu için tanıtım töreni yapıldı.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, belediye binası önünde yapılan programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan 3 çöp kamyonu hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Taşköprü'ye hizmet getirmenin çabası içerisinde olduklarını anlatan Arslan, önemli hizmetler için kolları sıvadıklarını, önümüzdeki günlerde bu hizmetleri de başlatacaklarını kaydetti.

        Programa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, İlçe Müftüsü Hasan Yozgat, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, MHP İlçe Başkanı Ziya Ergün, Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik ile vatandaşlar katıldı.

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