Taşköprü Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Taşköprü Belediyesi tarafından araç filosuna kazandırılan 3 çöp kamyonu için tanıtım töreni yapıldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, belediye binası önünde yapılan programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan 3 çöp kamyonu hizmete kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Taşköprü'ye hizmet getirmenin çabası içerisinde olduklarını anlatan Arslan, önemli hizmetler için kolları sıvadıklarını, önümüzdeki günlerde bu hizmetleri de başlatacaklarını kaydetti.