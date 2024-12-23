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        Kastamonu'da devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 09:31 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:31
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        Kastamonu'da devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.

        İlçeye bağlı Gökbelen köyü Elmacık mevkisinde özel bir şirkete ait ekskavatör çalışma yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan operatör H.B. (29) çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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