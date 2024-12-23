Kastamonu'da devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.
İlçeye bağlı Gökbelen köyü Elmacık mevkisinde özel bir şirkete ait ekskavatör çalışma yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan operatör H.B. (29) çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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