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        Kastamonu'da Karapürçek yeraltı depolaması su tutmaya başladı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan Karapürçek yeraltı depolamasında su tutulmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:12 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:12
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        Kastamonu'da Karapürçek yeraltı depolaması su tutmaya başladı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılan Karapürçek yeraltı depolamasında su tutulmaya başlandı.

        DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kastamonu Karapürçek yeraltı depolamasının tamamlanarak su tutma işleminin başladığını aktardı.

        İnşaatta 3 bin metreküplük betonarme gövde imalatı, 600 metre isale hattı imalatlarını tamamlandığını vurgulayan Balta, "Su tutma işlemini gerçekleştirerek ülkemize ve Tosya ilçemize bir depolama tesisi daha kazandırdık. 200 dekar araziye can suyu verecek Karapürçek depolaması bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Depolama sayesinde modern sulama ile tanışacak 200 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek, kazançları artacak. Tosyalı üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 1 milyon 700 bin lira daha fazla kazanacak." ifadesini kullandı.

        Baraj hakkında bilgi veren Balta, "Temelden yüksekliği 14,50 metre olarak projelendirilen Tosya Karapürçek depolamasının gövdesi beton ağırlık tipinde projelendirildi. Depolama 10 bin metreküp depolama hacmine sahip." açıklamasında bulundu.

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