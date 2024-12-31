Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 128 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 128 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 128, Nemrut'ta 94, Konaklı'da 93, Kartalkaya'da 90, Ergan'da 88, Davraz'da 74, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 63, Saklıkent'te 61, Erciyes'te 60, Bozdağ 55, Çambaşı'nda 50, Hakkari'de 48, Hakkari, Sarıkamış ve Murat Dağı 47, Mersivan'da 41, Denizli'de 40, Yedikuyular'da 36, Ilgaz'da 28, Yalnızçam ve Yıldıztepe'de 17, Keltepe ve Gevaş Abalı'da 10 ve Ladik Akdağ'da 6 santimetre ölçüldü.