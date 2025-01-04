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        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari yakalandı

        Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 23:19 Güncelleme: 04.01.2025 - 23:32
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        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari yakalandı
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        Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma ve silahlı tehdit suçlarından 22 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.K, izinsiz kazı yapmak suçundan 3 yıl 2 ay 28 gün hapis cezası bulunan U.K, cinsel suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Y.E. ve kullanmak içi uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.Ç'yi yakaladı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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