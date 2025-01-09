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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:42
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Konaklı'da 100, Nemrut'ta 90, Kartalkaya'da 84, Yıldız Dağı'nda 70, Sarıkamış'ta 67, Uludağ'da 61, Davraz'da 57, Zigana'da 53, Erciyes'te 50, Hakkari'de 46, Hesarek'te 41, Çambaşı'nda 40, Mersivan'da 39, Murat Dağı'nda 36, Saklıkent'te 34, Yedikuyular'da 30, Denizli'de 28, Ilgaz'da 18, Yalnızçam ve Gevaş Abalı'da 17, Yıldıztepe'de 12, Ladik Akdağ'da 12 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 09.01.2025 En düşük En yüksek
        Palandöken S -4 2
        Ergan S -1 6
        Kartalkaya S -2 4
        Konaklı S -4 3
        Yıldız Dağı S -2 6
        Saklıkent AB 1 7
        Uludağ PB 4 8
        Mersivan S 0 8
        Erciyes S -2 6
        Çambaşı P 0 6
        Kop P -7 6
        Keltepe S -1 9
        Yıldıztepe S -2 5
        Hakkari S -14 0
        Ilgaz S -1 6
        Gevaş Abalı S -4 3
        Yedikuyular PB -5 7
        Sarıkamış S -8 4
        Yalnızçam S -17 0

        (S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, P: Puslu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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