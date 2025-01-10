Belediye Başkanı Kavaklıgil, gazetecilerle bir araya geldi

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Kavaklıgil, demokrasiye işlerlik kazandıran en önemli yapı taşlarından birinin basın olduğunu söyledi.

Gazetecilerin gecesini gündüzüne katarak zor şartlarda büyük özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Kadim şehrimiz Tosya'mızda görev yapan değerli gazetecilerimiz, şehrimizin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusunu yansıtarak halkımızın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaktadır. Toplumların temel ihtiyaçlarından olan basın sadece haber alma hakkının temsilcisi değil, aynı zamanda bireylerin hak ve hürriyetlerini korumada, kamuoyunu bilinçlendirmede, huzur ve güven ortamını güçlendirmede, kültürel etkileşimi sağlamada ve ortak bir anlayış oluşturmada önemli bir misyon üstlenmektedir. İlçemizde görevlerinizi başarıyla yerine getirdiğiniz için sizlere teşekkür eder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutlarım."

Kavaklıgil, belediye olarak hayata geçirdikleri çalışmalar ve projeleri hakkında da bilgi verdi.

Programa MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, Ülkü Ocakları Tosya İlçe Başkanı Mehmet Emin Kutlu ile ilçede görev yapan gazeteciler katıldı.