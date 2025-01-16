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        Ilgaz'da kayak yaparken düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Ilgaz Dağı'nda kayak yaptığı sırada düşerek yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:14 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:14
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        Ilgaz'da kayak yaparken düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Ilgaz Dağı'nda kayak yaptığı sırada düşerek yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak yapan bir kişinin düştüğü bilgisi üzerine Kastamonu UMKE ve JAK ekipleri, motorla olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı.

        Başından ve boynundan yaralanan A.Ö'yü sedyeye yerleştiren ekipler, kar motoruyla ambulansın bulunduğu yere götürdü.

        A.Ö, ambulansla götürüldüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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