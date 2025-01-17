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        "Kastamonu Şair ve Yazarları Sempozyumu" başladı

        Kastamonu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde "Kastamonu Şair ve Yazarları Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 20:38 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:38
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        "Kastamonu Şair ve Yazarları Sempozyumu" başladı
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        Kastamonu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde "Kastamonu Şair ve Yazarları Sempozyumu" düzenlendi.

        Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde başlayan ve yarın sona erecek olan sempozyumda Kastamonu'da yetişen Türk edebiyatının önemli yazar ve şairleri anlatılacak.

        Vali Meftun Dallı, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun sahip olduğu edebiyat geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasının önem taşıdığını söyledi.

        Kastamonu'nun, Türklerin bölgede bulunduğu ilk dönemlerden itibaren sanatçıların, şairlerin korunduğu, teşvik edildiği bir coğrafya olduğunu dile getiren Dallı, "Osmanlı döneminde de bu gelenek artarak devam etmiş. Kendisi de önemli bir şair olan Cem Sultan'ın buraya vali olarak atanmasıyla bu gelenek bölgede güç kazanmış. Etrafında toplandığı şairler, 'Cem şairleri' diye anılıyormuş. Bu gelenek günümüze kadar devam etmiş. Son yarım yüzyılda biraz geriye doğru gittiğimiz görülüyor ama özellikle Abdurrahmanpaşa Lisemizde yetişen, orada hocalık yapan, Cumhuriyet'imizin ilk yıllarında buralarda bulunan çok önemli edebiyatçılarımız, şairlerimiz, bilim adamlarımız var." dedi.

        Kentin önemli sanatçılara sahip olduğunu vurgulayan Dallı, "O sanatçılara sahip olmaktan hepimizin övünüyoruz. Bizim bunları gençlerimize aktarmamız lazım." diye konuştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven de Kastamonu'da çok önemli yazar ve şairler yetiştiğini belirterek, "Bugün güzel bir haber de aldım. Mehmet Akif Ersoy Kültürevini inşallah yapacağız. Bunu uzun süredir dert edindik, bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık." ifadesini kullandı.

        Kastamonu Üniversitesi Kültür Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeki Gürel de sempozyum geleneğini 1988'de Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesinin başlattığını dile getirerek, "Daha sonra iki sempozyum yapıldı. Şu anda Kastamonu bir üniversite şehri. Dolayısıyla üniversite şehri olmanın gereğini yapma durumundadır." dedi.

        Konuşmaların ardından oturumlar yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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