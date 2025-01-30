Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulunca 2024 yılı 4. dönemin değerlendirmesi yapıldı.
Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulunca 2024 yılı 4. dönemin değerlendirmesi yapıldı.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) toplantı salonunda Vali Yardımcısı Çetin Kılınç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda il genelindeki yatırımlar görüşüldü.
Koordinasyon gereken konuların ele alındığı toplantıda yatırımlar, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirildi.
Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.