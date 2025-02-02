Kastamonu'da uygun koşullarda saklanmadığı belirlenen 500 kilogram sucuğa el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

Kentte bir alışveriş merkezindeki yöresel ürünler pazarında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerince inceleme yapıldı.

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