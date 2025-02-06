Kastamonu'da SYDV Mütevelli Heyetinde görev yapan üyelere teşekkür belgesi takdim edildi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetinde görev yapan üyelere teşekkür belgesi verdi.

Vali Dallı, Mütevelli Heyetinde son 2 yılda görev alan sivil toplum kuruluşu temsilcisi, hayırsever ve muhtar üyelerle makamında bir araya geldi.

Devletin şefkat elinin her zaman vatandaşın üzerinde olduğunu ifade eden Dallı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının bu konuda çok büyük bir sorumlulukla hareket ettiğine dikkati çekti.

Dallı, heyet üyeliğinin gayret ve fedakarlık gerektiren bir görev olduğuna işaret ederek, "Görev yaptığınız süreçte vakfımıza ve vakfımızın çalışmalarına sağladığınız katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Bir anı ve minnet göstergesi olarak teşekkür belgelerimizi takdim etmekten de büyük mutluluk duyuyor, hepinize ailelerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Belge takdim programına Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Tokgöz de katıldı.