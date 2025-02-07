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        Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi

        Kadın Boks Milli Takımı, Sırbistan'da mart ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:16 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:16
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        Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi
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        Kadın Boks Milli Takımı, Sırbistan'da mart ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

        Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına başlayan milli takımda 36 sporcu ile 4 antrenör bulunuyor.

        Milli takım antrenörü İshak Tiryaki, AA muhabirine, Dünya Şampiyonası ikinci etap kampı için 15 Şubat'ta Karadağ'a gideceklerini söyledi.

        Stranca Boks Turnuvası ile Dünya Şampiyonası'na farklı iki takımın katılacağı bilgisini veren Tiryaki, "2028 Olimpiyat kadrosunu oluşturmak için alttan gelen genç sporcularımızla hem burada hem turnuvalarda sürekli maç yaparak beraber oluyoruz. 2028'in altyapısını yapmaya çalışıyoruz." dedi.

        Tiryaki, Dünya Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluk hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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