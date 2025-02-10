Kastamonu'nun Küre ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
Kastamonu'nun Küre ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Küre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği ilçede 5 köy yolu kapalı bulunuyor.
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