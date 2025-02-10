Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 08:56 Güncelleme: 10.02.2025 - 08:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'nun Küre ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Küre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

        Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği ilçede 5 köy yolu kapalı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        Deve güreşi için bir araya gelmişlerdi... Deve cinayeti!
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        Trump: Gazze'yi satın alacağım
        Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular!
        Engelli çobanı evire çevire dövmüşlerdi! Tahliye oldular!
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez"
        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
        Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklaması
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Trump'tan "Amerika Körfezi Günü" ilanı
        Trump'tan "Amerika Körfezi Günü" ilanı
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Mucizevi etkileri olan probiyotik nelerde var?
        Mucizevi etkileri olan probiyotik nelerde var?
        Sahadan neden çekildiler? Murat Sancak anlattı
        Sahadan neden çekildiler? Murat Sancak anlattı
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        Fenerbahçe'den olaylı maç sonrası açıklama!
        Fenerbahçe'den olaylı maç sonrası açıklama!
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        CHP'de üçlü zirvenin ardından "Birlikteyiz" mesajı
        CHP'de üçlü zirvenin ardından "Birlikteyiz" mesajı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı
        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı
        Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 117 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 117 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki kadın hastaneye ulaştı...
        Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki kadın hastaneye ulaştı...
        Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dronla görüntülendi
        Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dronla görüntülendi
        Kastamonu'da kardan dolayı yolu kapanan köylerdeki 3 hasta ekiplerce hastan...
        Kastamonu'da kardan dolayı yolu kapanan köylerdeki 3 hasta ekiplerce hastan...