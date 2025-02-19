Kastamonu'da "Şeyh Şaban-ı Veli İrfan Mektebi" dersleri başladı

Kastamonu Kültür ve Edebiyat Derneği öncülüğünde "Şeyh Şaban-ı Veli İrfan Mektebi" derslerine başlandı.

Yazma Eser Kütüphanesindeki ilk ders, Dr. Serap Denizmen tarafından Mesnevi'nin ilk beyitlerinin okunması ve şerh edilmesiyle gerçekleştirildi.

Dernek başkanı Hamdi Nalbant, AA muhabirine, bir irfan ve edebiyat şehri olan Kastamonu'da kültür geleneğini başlatmak istediklerini söyledi.

Şeyh Şaban-ı Veli'nin Anadolunun dört manevi direğinden biri olduğunu hatırlatan Nalbat, "Geçmişte, ülkemizin pek çok yerinde olduğu gibi Kastamonu'da da Mesnevi dersleri yapılırdı. Anadolunun dört manevi direğinden biri ve şehrimizin sembollerinden olan Şeyh Şaban-ı Veli'nin ismiyle bir irfan mektebi oluşturarak şehrimizde irfan sohbetleri yapmayı amaçladık. Bu kapsamda Mesnevi'den, Yunus Emre'den, Ömer Fuadi ve Mehmet Akif'in Safahatı'ndan dersler yapmayı ve bu çerçevede okuma grupları oluşturmayı istiyoruz. Dr. Serap Denizmen, Hz. Mevlana'dan ve Mesnevi'den kıymetli bilgiler verdikten sonra Mesnevi'nin ilk beyitleriyle harika bir ders sunumu yaptı. Derslerimiz, önümüzdeki günlerde devam edecek. Derslerimize katılmak isteyen tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ney dinletisinin de yapıldığı İrfan Mektebi'nin ilk dersine üniversite öğrencileri, akademisyenler, öğretmenler ve edebiyatseverler katıldı.