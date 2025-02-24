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        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 19:46 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:54
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        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Daday ilçesinin Ballıdağ mevkisinde etkili olan kar yağışı dronla görüntülendi.

        İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyü ile Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde üzeri karlarla kaplı köy evleri güzel görüntüler oluşturdu.

        Sabah saatlerinde 515 kapalı köy yolu sayısı ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda 420'ye düşürüldü.

        Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği yüksek rakımlı ilçelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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