Hanönü'de iftar programı düzenlendi

Programın sonunda ilçede çalışan kadın personele 8 Mart Dünya Kadınlar Gün dolayısıyla Kaymakam Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Metin Yamalı tarafından çiçek takdim edildi.

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