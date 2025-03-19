Cide'de görevine yeni başlayan din görevlileri için tören düzenlendi

İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, kutsal bir göreve başlayacak olan din görevlilerine, yeni görevinde başarılar diledi.

Cide Müftülüğünden yapılan açıklamada, Diyanet Akademisi'nden başarıyla mezun olan yeni din görevlileri için cübbe ve sarık merasimi yapıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.