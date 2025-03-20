Down sendromlu ikizlere doğum günü kutlaması

Kastamonu'da yaşayan down sendromlu ikizler için doğum günü kutlaması düzenlendi.

Down sendromlu kardeşler Özge ve Berke Köseoğlu'nun 22 yaşına girmeleri dolayısıyla, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından işletilen Mutlu Kafe'de iftarın ardından doğum günü etkinliği yapıldı.

İkizlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra kendileri gibi özel gereksinimli birçok arkadaşı da doğum günü partisine katıldı.

Anne ve babasıyla Mutlu Kafe'ye giren Özge ve Berke, kendileri için hazırlanan pastayı gördüklerinde hem çok şaşırdı hem de çok mutlu oldu. Pastanın kesilmesinin ardından arkadaşları ile oyunlar oynayıp şarkılar söyleyen ikizler, doyasıya eğlendi.

İkizlerin annesi İsmet Köseoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Çok güzel bir akşam olduğunu dile getiren Köseoğlu, "Mutlu Kafe bizim için çok değerli, sıkıldığımızda kapımızı her zaman açıyoruz, etkinliklerimizi yapıyoruz. Çok kalabalıktı bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çocuklarının çok mutlu olduğunu ifade eden Köseoğlu, "İkiz down sendromlu çocuğum var, 22 yaşına girdiler. Çok güzel bir kutlama oldu. Çok mutluyuz, çocuklar çok güzel eğleniyorlar. Kendi mekanlarında kendi evlerinde eğleniyorlar. Bu dünyadaki en özel, en güzel meleklerim onlar, ikizlerim. Çok şükür bu günlerimize. Bu günlerimizi Allah aratmasın, daha iyi günler nasip etsin." diye konuştu.

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da iftarın ardından ikizlerin doğum gününü kutladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Herkes çok mutlu, herkes çok eğlendi. Çocuklarımız da çok eğlendi. Mutlu Kafe'de kendi aralarında çok mutlular. Hem iftarlarını yapıyoruz hem de doğum günlerini kutluyoruz. Kendi mekanlarında kendi yerlerinde böyle bir kutlama yapılması çok kıymetli. İkizlerimiz ve ailesi bizim için çok kıymetli, onlar için bir şeyler yapmaktan çok mutluyuz."