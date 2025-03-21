Tosya'da Nevruz Bayramı kutlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında "Nevruz Bayramı" törenle kutlandı.

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tahsin Uskan, yaptığı konuşmada, adı ne olursa olsun bayramların Türk kültüründe hep birleştirici bir gücünün olduğunu söyledi.

Bayramlarda kin ve nefretin unutulduğunu, sevgi, dostluk ve barışın baş tacı edildiğini belirten Uskan, şunları kaydetti:

"Türk kültürü hoşgörü, dayanışma, sevgi ve saygı gibi tüm insanlığın evrensel değerlerini bünyesinde barındıran bir kültürdür. Kültürümüz içerisinde bayramlar her türlü kırgınlığın, dargınlığın giderilerek birlik içerisinde sevgi ve coşkunun paylaşıldığı günler olarak değerlendirilir. Bu nedenlerle Nevruz Bayramı, ülkemizde bahar bayramıyla birlikte kardeşlik, barış, birlik ve beraberliğin coşkusu olarak da ifade edilmektedir. Bugün, Türklerin büyük işlere adım atmasına vesile olsun. Allah, bizlere bereket, dirlik ve birlik versin. Kötülükler yok olsun, iyilikler artsın. Zorluklar yenilsin, sıkıntılar azalsın. Aydınlansın dört bir yan, yolumuz açık olsun. Türk dünyasının ortak bayramı Nevruz Bayramınız kutlu olsun."

Öğrenciler tarafından şiirler okundu ve protokol üyeleri tarafından örste demir dövüldü. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından, çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Törene, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Erdem Öztürk, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, AK Parti Tosya İlçe Başkan Vekili Recep Kesim, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.