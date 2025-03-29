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        Kastamonu'da bayram tatili dolayısıyla yollarda güvenlik tedbirleri artırıldı

        Kastamonu'da kolluk kuvvetleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkacakların güvenle gidecekleri adreslere ulaşmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:58 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:08
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        Kastamonu'da bayram tatili dolayısıyla yollarda güvenlik tedbirleri artırıldı
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        Kastamonu'da kolluk kuvvetleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkacakların güvenle gidecekleri adreslere ulaşmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ile hareketliliğin yaşandığı Ankara yolu üzerindeki polis kontrol noktasını ziyaret eden Vali Meftun Dallı, trafik güvenliği için alınan tedbirlere ilişkin bilgi aldı.

        Yol kontrolünde durdurulan araçlardaki sürücülere ve yolculara "Hoş geldiniz" diyen Dallı, vatandaşların bayramını tebrik etti.

        Dallı, "Yolun Sonu Bayram Olsun" vurgusu yaparak, vatandaşların güvenli şekilde gidecekleri yerlere ulaşmaları için her türlü gayreti gösterdiklerini ifade etti.

        Sürücülerden trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını isteyen Dallı, bayram tatili ve eğitim öğretim dönemi ara tatili dolayısıyla kara yollarında taşıt trafiğinde ciddi artışların yaşandığını aktardı.

        - "Güvenli ulaşım için her türlü tedbirimizi aldık"

        Ekiplerin tüm tedbirleri hassasiyetle uygulayarak İçişleri Bakanlığının "Trafikte sıfır can kaybı" ilkesiyle hareket ettiğini vurgulayan Dallı, şunları kaydetti:

        "Kazaların önüne geçmek için ekiplerimiz her türlü gayreti gösteriyor. Bayram tatili dolayısıyla Emniyet Müdürlüğümüzce 63 ekip 247 personel, Jandarma Komutanlığımızca 19 tim 57 personel olmak üzere günlük toplam 82 trafik ekibi 304 personelimiz görev yapacak. Özellikle kazaların yoğunlaştığı bölgeleri ve saat aralığını tespit ederek bu noktalarda radar uygulaması, resmi ve sivil trafik ekiplerince sabit ve seyir halinde uygulamalar ile insansız hava aracı denetimleri yaparak kazaları önlemek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.

        Şunu ifade etmek istiyorum: Lütfen trafik kurallarına uyalım, hız yapmayalım ve dikkatli olalım. İçişleri Bakanımızın mesajında belirttiği gibi yollarımız bizleri sevdiklerimizden ayırmak için değil, bir araya getirmek, sevdiklerimizle kavuşturmak için var. İnşallah hiçbirimizi üzecek kazalar olmadan bu bayramı geçirmeyi Cenabıhak hepimize nasip etsin. 'Bir Kural, 1 Ömür', 'Yolun Sonu Bayram Olsun' diyoruz ve tüm hemşehrilerimizi saygı ve muhabbetle selamlayarak Ramazan Bayramlarını tebrik ediyoruz."

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