Kastamonu'da sis etkili oldu

Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Karadeniz kıyısındaki Abana'nın tamamı, Bozkurt'un ise bir bölümü sis bulutuyla kaplandı.

Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinde sis etkili oldu.

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