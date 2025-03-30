Kastamonu'da sis etkili oldu
Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinde sis etkili oldu.
Kastamonu'nun Abana ve Bozkurt ilçelerinde sis etkili oldu.
Karadeniz kıyısındaki Abana'nın tamamı, Bozkurt'un ise bir bölümü sis bulutuyla kaplandı.
Öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sis dronla görüntülendi.
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