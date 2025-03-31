Beden eğitimi öğretmeni kadın güreşçinin hedefi, Avrupa'da zafer turu atmak

ÖZGÜR ALANTOR - İstanbul Sultangazi Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan milli güreşçi Zeynep Yetgil, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz yönetimindeki 32 sporcu, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapıyor.

Bugüne kadar birçok başarıya imza atan 25 yaşındaki Zeynep Yetgil, 7-13 Nisan'da Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda 53 kiloda kürsünün en üst basamadığında yer almak istiyor.

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, AA muhabirine, kampın çok iyi geçtiğini söyledi.

Güreşe beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığını ifade eden genç sporcu, "10 yaşımda öğretmenimin tavsiyesi ile spora başladım. Öğretmenim gibi ben de beden eğitimi öğretmeni oldum. Hem güreş hayatıma devam ediyorum hem de öğretmenlik yapıyorum. Yaklaşık 15 yıldır güreş sporunun içerisindeyim." dedi.