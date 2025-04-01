GÜNCELLEME - Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları bölgedeki hastanelere sevk etti.

Diğer sürücüyle otomobillerde bulunan Gülizar Keskin (70), Muharrem Yıldırım (54) ve Neşe Savaş (60) yaralandı.

Kazada, sürücülerden Cemil Keskin ile aynı otomobilde bulunan Davut Keskin (44) ve Zehra Yıldırım (77) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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