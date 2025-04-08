Tosya'da ortaokul öğrencileri için "zanaat atölyeleri" açılacak

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ortaokul öğrencilerinin temel becerilerinin erken yaşta geliştirilmesini sağlamak amacıyla "zanaat atölyeleri" açılacak.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, AA muhabirine, ilçede ilk defa açılacak atölyenin Beceri Geliştirme Programının Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yürütüleceğini söyledi.

Atölyelerin ücretsiz açılacağını belirten Toğrul, "Program ile öğrencilere erken dönemde temel mesleki becerileri keşfetmeleri ve kazanmaları, akademik ve mesleki başarılarını artırmaları, geniş kariyer seçeneklerine sahip olmaları, iş hayatına uyumlarının kolaylaştırılması ile yaşam boyu öğrenme felsefesinin aktarılması amaçlanıyor." dedi.

Beceri Geliştirme Programına, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında en az 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören gönüllü öğrenciler katılabileceğini aktaran Toğrul, "Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri verilecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.