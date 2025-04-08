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        Tosya'da ortaokul öğrencileri için "zanaat atölyeleri" açılacak

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ortaokul öğrencilerinin temel becerilerinin erken yaşta geliştirilmesini sağlamak amacıyla "zanaat atölyeleri" açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:36 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:36
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        Tosya'da ortaokul öğrencileri için "zanaat atölyeleri" açılacak
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ortaokul öğrencilerinin temel becerilerinin erken yaşta geliştirilmesini sağlamak amacıyla "zanaat atölyeleri" açılacak.

        Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, AA muhabirine, ilçede ilk defa açılacak atölyenin Beceri Geliştirme Programının Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yürütüleceğini söyledi.

        Atölyelerin ücretsiz açılacağını belirten Toğrul, "Program ile öğrencilere erken dönemde temel mesleki becerileri keşfetmeleri ve kazanmaları, akademik ve mesleki başarılarını artırmaları, geniş kariyer seçeneklerine sahip olmaları, iş hayatına uyumlarının kolaylaştırılması ile yaşam boyu öğrenme felsefesinin aktarılması amaçlanıyor." dedi.

        Beceri Geliştirme Programına, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında en az 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören gönüllü öğrenciler katılabileceğini aktaran Toğrul, "Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri verilecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tahsin Uskan ise Mobilya ve İç Mekan Tasarım, Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve Metal Teknolojisi alanlarında 14 Nisan tarihinde açılacak olan programın, hafta sonları ve hafta içi okulun ilgili atölyelerinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Ortaokul öğrencilerimizi bu öğretici ve yeteneklerini keşfedecekleri yolculuğa davet ediyor, el becerilerini geliştirmeleri, mesleki alanlarla tanışmaları ve hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için onlara bu fırsatı sunmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

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