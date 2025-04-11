Kastamonu Valiliğinden kar ve sağanak uyarısı

Kastamonu Valiliği, etkisini artırması beklenen sağanak ve kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışların, cumartesi sabahtan itibaren etkisini artırmasının öngörüldüğü bildirildi.

Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istenen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Kıyı şeridinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun (5-20, yer yer 20 santimetre ve üzeri) kar şeklinde olması beklenen yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."