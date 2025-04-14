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        Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 18:01 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:01
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        Kastamonu'da çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

        İnebolu'ya bağlı Sökü köyünde Mustafa Çınar'a ait 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Evi saran yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı.

        Haber verilmesi üzerine kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu köye İnebolu Belediyesi itfaiyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında 3 ailenin oturduğu ahşap ev ile bitişiğindeki odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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