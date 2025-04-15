Kastamonu tenis il birinciliği müsabakaları tamamlandı
2024-2025 Eğitim Öğretim yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Minikler ve Küçükler Tenis İl Birinciliği müsabakaları, Kastamonu Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
2024-2025 Eğitim Öğretim yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Minikler ve Küçükler Tenis İl Birinciliği müsabakaları, Kastamonu Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Müsabakalarda minik ve küçük yaş gruplarındaki öğrenciler dereceye girmek için ter döktü.
Minik-A Erkekler kategorisinde Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu birinci, Minik-A Kızlar kategorisinde Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu birinci oldu.
Küçük Erkekler kategorisinde ise Taşköprü Şehit İlker Narin Ortaokulu birinci olurken Küçük Kızlar kategorisinde Vali Aydın Arslan Ortaokulu birinci oldu.
Müsabakaların ardından dereceye girenlere madalya ve başarı belgeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Engin Kaya, Tenis İl Temsilcisi İbrahim Honça, okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.
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