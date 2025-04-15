Kastamonu tenis il birinciliği müsabakaları tamamlandı

Müsabakaların ardından dereceye girenlere madalya ve başarı belgeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Engin Kaya, Tenis İl Temsilcisi İbrahim Honça, okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi.

Küçük Erkekler kategorisinde ise Taşköprü Şehit İlker Narin Ortaokulu birinci olurken Küçük Kızlar kategorisinde Vali Aydın Arslan Ortaokulu birinci oldu.

Müsabakalarda minik ve küçük yaş gruplarındaki öğrenciler dereceye girmek için ter döktü.

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