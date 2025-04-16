Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler için bilim fuarı açıldı
Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı TÜBİTAK 4006-Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı TÜBİTAK 4006-Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Hüseyin Üster Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen fuarda, özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan "Servis benim rengim", "Zamanımı düzenliyorum", "Evim benim okulum", "Annem benim en iyi rehberim", "Benim renkli okulum", "Kültürümü yaşatıyorum", "Okulumu iyileştiriyorum", "Etkinlik kumbaram", "Özel materyal, verimli zaman" ve "Kompost kumbaramla doğal verim" olmak üzere 10 proje sergilendi.
Özel eğitim sınıf öğretmeni ve proje yürütücüsü Hümeyra Aktaş Yıldız, AA muhabirine, çok anlamlı bir çalışmanın hayata geçirildiğini söyledi.
Fuarın hazırlanış sürecinden bahseden Yıldız, "TÜBİTAK projesinde normal gelişim gösteren öğrencilerle projeler geliştiriliyordu. Neden biz de yapmayalım diye düşünerek diğer arkadaşlarla fikri paylaştım. İşbirliği içinde 10 proje ürettik. 2'si tasarım 8'i inceleme olmak üzere 10 proje geliştirdik." dedi.
Çok güzel çalışmalara imza attıklarını dile getiren Yıldız, "Temel amacımız öğrencileri sosyal ortamda bağımsızlaştırmak, bağımsız bir ortam sunmaktı. Bugün de hem öğrencilerin hem de öğretmenlerimizin geri dönüş aldığı güzel bir fuar oldu. Protokolümüz de katıldı. Çok güzel bir açılış oldu. Öğrenciler çok mutlu oldu." diye konuştu.
Okulun spor salonunda gerçekleştirilen açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Şube Müdürleri Gülseren Anbarcı, Adem Türkmenoğlu ve Halil İbrahim Kara, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Esma Kuruoğlu Ahlatçıoğlu, Hüseyin Üster Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Vural Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Sergi yarın akşama kadar açık kalacak.
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