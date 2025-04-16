Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler için bilim fuarı açıldı

Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerin hazırladığı çalışmaların yer aldığı TÜBİTAK 4006-Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Hüseyin Üster Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen fuarda, özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan "Servis benim rengim", "Zamanımı düzenliyorum", "Evim benim okulum", "Annem benim en iyi rehberim", "Benim renkli okulum", "Kültürümü yaşatıyorum", "Okulumu iyileştiriyorum", "Etkinlik kumbaram", "Özel materyal, verimli zaman" ve "Kompost kumbaramla doğal verim" olmak üzere 10 proje sergilendi.

Özel eğitim sınıf öğretmeni ve proje yürütücüsü Hümeyra Aktaş Yıldız, AA muhabirine, çok anlamlı bir çalışmanın hayata geçirildiğini söyledi.

Fuarın hazırlanış sürecinden bahseden Yıldız, "TÜBİTAK projesinde normal gelişim gösteren öğrencilerle projeler geliştiriliyordu. Neden biz de yapmayalım diye düşünerek diğer arkadaşlarla fikri paylaştım. İşbirliği içinde 10 proje ürettik. 2'si tasarım 8'i inceleme olmak üzere 10 proje geliştirdik." dedi.