Kastamonu, Bahreynli ilk turist kafilesini ağırladı

Kastamonu'da turizm tanıtım çalışmaları kapsamında Bahreynli ilk turist kafilesi kenti gezdi.

Kastamonu Valiliği himayesinde, 2023 yılından bu yana Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği (KASTAB), THY Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile özel sektör temsilcileri işbirliğiyle "yurt dışı hedef pazar tutundurma çalışmaları" yürütülüyor.

Orta Doğu, Uzak Doğu ve Rusya'ya yönelik yapılan çalışmalarda, 2023 yılında Kuveyt ve Bahreyn, 2024 yılında Suudi Arabistan ve Umman'da yerinde tanıtım programları gerçekleştirildi.

Körfez ülkelerinden basın ve seyahat acentesi temsilcileri ile sosyal medya fenomenleri Kastamonu'da ağırlandı.

Bu sürecinden ardından Bahreyn'den gelen 21 kişilik turist kafilesi Küre Dağları Milli Parkı, Pınarbaşı Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Azdavay Çatak Kanyonu Cam Teras ile kent merkezindeki tarihi ve kültürel alanları ziyaret etti.

Kastamonu mutfağının farklı lezzetlerini deneyimleyen turist kafilesi, yöresel ürünlere de ilgi gösterdi.