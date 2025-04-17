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        Kastamonu, Bahreynli ilk turist kafilesini ağırladı

        Kastamonu'da turizm tanıtım çalışmaları kapsamında Bahreynli ilk turist kafilesi kenti gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:08 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:17
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        Kastamonu, Bahreynli ilk turist kafilesini ağırladı
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        Kastamonu'da turizm tanıtım çalışmaları kapsamında Bahreynli ilk turist kafilesi kenti gezdi.

        Kastamonu Valiliği himayesinde, 2023 yılından bu yana Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği (KASTAB), THY Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile özel sektör temsilcileri işbirliğiyle "yurt dışı hedef pazar tutundurma çalışmaları" yürütülüyor.

        Orta Doğu, Uzak Doğu ve Rusya'ya yönelik yapılan çalışmalarda, 2023 yılında Kuveyt ve Bahreyn, 2024 yılında Suudi Arabistan ve Umman'da yerinde tanıtım programları gerçekleştirildi.

        Körfez ülkelerinden basın ve seyahat acentesi temsilcileri ile sosyal medya fenomenleri Kastamonu'da ağırlandı.

        Bu sürecinden ardından Bahreyn'den gelen 21 kişilik turist kafilesi Küre Dağları Milli Parkı, Pınarbaşı Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Azdavay Çatak Kanyonu Cam Teras ile kent merkezindeki tarihi ve kültürel alanları ziyaret etti.

        Kastamonu mutfağının farklı lezzetlerini deneyimleyen turist kafilesi, yöresel ürünlere de ilgi gösterdi.

        KUZKA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlk kez 2024 yılında faaliyet bölgesinde uyguladığı destek programı ile paket tur programlarını destekleyen KUZKA, 2025 yılında destek paketinin çerçevesini genişleterek yurt dışı paket programları da destek kapsamına aldı. Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan 2 ve 3 gecelik yabancı tur programları geri ödeme desteği alabilecek. Desteklerden yararlanmak isteyenler için programa ilişkin detaylı bilgiye ajansın resmi web-sitesinden ulaşılabilmektedir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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