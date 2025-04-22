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        Kastamonu'da ilkokul öğrencileri Vali Dallı'yı ziyaret etti

        Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, Vali Meftun Dallı'ya ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:57 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:57
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        Kastamonu'da ilkokul öğrencileri Vali Dallı'yı ziyaret etti
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        Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, Vali Meftun Dallı'ya ziyarette bulundu.

        Dallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, TOKİ İlkokulu Müdürü Mehmet Boyaalıcı ve sınıf öğretmeni Emin Çatak ile dördüncü sınıf öğrencileri Fatma Gülce Özer, Melis Babacan ve Talha Boğdaycıoğlu'nu makamında kabul etti.

        Dallı, ziyarette, makam koltuğunu temsili olarak öğrencilerden Melis Babacan'a devretti

        Öğrencilerle sohbet ederek bayramlarını kutlayan Dallı, "Bugün burada sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah hayatınız hep başarılar ve güzelliklerle dolu olsun. Derslerinizde de hayatınızda da her türlü konuda iyiliklerle ve güzelliklerle karşılaşın diye temennide bulunuyoruz. Mutlu, güzel bir gelecek sizlerin olsun." dedi.

        Dallı, ziyaretin anısına öğrencilere ve öğretmenlerine hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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