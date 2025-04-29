Kastamonu'da 212 çiftçiye 52 ton çeltik tohumu dağıtıldı

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çeltik Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 212 çiftçiye 52 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

Tosya'nın Ortalıca köyünde düzenlenen törende, 25 bin kilogram Osmancık, 27 bin 840 kilogram Yatkın sertifikalı tohumlukları 212 çiftçiye verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özcan Gazioğlu, törende yaptığı konuşmada, çeltiğin Tosya açısından önemine değindi.

Çeltiğin Devrez Çayı ile sınırlı olan alanlarda yetiştirildiğini ifade eden Gazioğlu, "Bugün 25 bin kilogram Osmancık ve 27 bin 840 kilogram Yatkın olmak üzere toplamda 52 bin 840 kilogram sertifikalı tohumluk, çeltik tarımı yapan çiftçilerimize dağıtılacaktır. 212 çiftçimize 2 bin 113 dönüm alanda ekilmesi amacıyla verilecek çeltik tohumları ile 1585 ton ekstra rekolte artışı beklenmektedir. Çeltik tohumunun yanı sıra sera naylonu dağıtımımızı gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde ise domates ve biber fideleri ile sorgum sudan otu tohumu dağıtımı ile çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz." dedi.