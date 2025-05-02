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        Kastamonu'da "Sorgum Sudan Otu Melezi" bitkisiyle hayvancılıkta yem maliyeti düşürülecek

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı (TAKE) kapsamında hayata geçirilen "Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çiftçilere tohum dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:08 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:17
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        Kastamonu'da "Sorgum Sudan Otu Melezi" bitkisiyle hayvancılıkta yem maliyeti düşürülecek
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı (TAKE) kapsamında hayata geçirilen "Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çiftçilere tohum dağıtıldı.

        İlçede düzenlenen törenle 80 üreticiye toplam 4 ton 250 kilogram tohum dağıtımı yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, buradaki konuşmasında, proje kapsamında, Kastamonu genelinde çiftçilere yüzde 75'i hibe, 7 bin 650 kilogram sudan Sorgum Otu Melezi tohumu dağıtıldığını söyledi.

        Proje çerçevesinde il genelinde yapılan dağıtımdan bahseden Kılıç, "Bin 750 dekar alanda ekim yapılacaktır. 912 bin lira bütçesi olan projemizde 684 bin lirasını bakanlık katkısı olmaktadır. Kastamonu merkezde bin 500, Taşköprü'de 4 bin 250, Tosya ve Araç'ta 500'er, İhsangazi, Daday ve Pınarbaşı'nda 200'er, Hanönü ve Seydiler'de 150'şer olmak üzere 7 bin 650 kilogram tohum dağıtıldı." dedi.

        Ürün hakkında bilgi veren Kılıç, "Dekarda 8 ila 12 ton silaj verimi olan, kuru ve yaş olarak veya otlatma ile hayvanlara yedirilen, besin değerleri ve sindirilebilirliği yüksek, kötü iklim ve arazi koşullarına adapte olabilen, domuz zararı olmayan, tek yıllık ve yazlık olarak yetiştirilen Sudan Sorgum Otu Melezi sayesinde ilimiz hayvan beslenmesine önemli bir katkı sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

        Sudan Sorgum Otunun özellikle hayvancılıkta yem bitkisi olarak yüksek verim sağladığına dikkati çeken Kılıç, dağıtılan tohumların üreticiye önemli bir ekonomik katkı sağlayacağını ifade etti.

        Törene, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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