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        Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

        Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 09:50 Güncelleme: 03.05.2025 - 09:58
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        Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
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        Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Çatalzeytin'e 7 kilometre uzaklıktaki Çelebiler Mahallesi'nde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanın ardından, Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede başlatılan çalışmalar tamamlandı.

        İlçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun heyelandan etkilenen yaklaşık 40 metrelik bölümünde çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda sona gelinmesiyle güzergah kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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