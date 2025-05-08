Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Vergi usul kanununa muhalefet ve tutuklunun kaçırılmasına yardım" suçundan 44 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ile "12 yaşını tamamlamamış çocuğa nitelikli cinsel istismar ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan B.B'yi yakaladı.

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