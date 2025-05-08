Orta Doğu'dan gelen akademisyen ve şefler, Kastamonu'da siyez buğdayını inceledi

Orta Doğu'dan Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine gelen kafile, geçmişi 12 bin yıl önceye dayanan siyez buğdayını ana vatanında görme fırsatı buldu.

Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, İran, Katar ve Umman'dan gelen, aralarında akademisyen ve şeflerin yer aldığı 12 kişilik ekip, "Hitit buğdayı" olarak anılan siyez ile ilgili incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Mergüze" ve "Ata" isimleriyle tescillenen siyezin tohumunu ve taş değirmende öğütülen buğdayı inceleyen ekip, siyez tarlasını da gezdi.

Siyez unuyla hazırlanan hamurdan ekmek ve etli ekmek yapan ekip, bunların tadına baktı.

Siyez üreticisi Yasin Ciğerci, gazetecilere, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçede "siyez turizmi" yaptıklarını belirten Ciğerci, "Orta Doğu'dan gelen misafirlerimizi İhsangazi'de ağırladık. Siyez taş değirmenimizde çalışmalarımız oldu. Siyezden ekmeğimizi yaptık. Değirmende ununu yaptık, daha sonra siyez buğday tarlasını özellikle incelemeleri için getirdim. Siyezin büyüme aşamalarını göstermeye çalışıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de çok farklı bir yere gelecek siyez buğdayımız." dedi.

Bu ürünleri kendi ülkelerinde tanıtmak istediklerini belirten Kadhimi, "Yaptığımız araştırmalarda, bu ürünün Türkiye'de genetiği bozulmamış şekliyle özellikle İhsangazi'de olduğunu bulduk. Daha detaylı çalışmalar yapıp, kendi ülkemize ve çevredeki ülkelere bunu kazandırmak, organik ve otantik buğday, organik un, ekşi maya yani her şeyin organik ve otantik olanını kendi ülkemize, kendi halkımıza götürmeyi, ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turistlere, siyez ürünlerinden ikramlarda bulunduklarını anlatan Ciğerci, "Bunların yanı sıra özellikle yöresel ürünlerimizden etli ekmeğimizi tattırdık. Coğrafi işaretli, İhsangazi siyezinden yapılan ekşili pilavımızı, özellikle siyez helvamızı, siyez eriştemizi, siyez makarnamızı, daha sonra siyez ekmeğimizi gösterdik." diye konuştu.

Bahreyn'den gelen Mahnaz Kadhimi de "Geçen yıl buradan siyez ürünleri alıp götürmüştüm. Kime tattırdıysam büyük bir beğeniyle yediğini gördüm. Buradan daha büyük ölçüde ürünler alıp, kendi ülkemizde hem tanıtmak hem kendimiz kullanmak üzere faaliyetlerde bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Kafileyi getiren Muhittin Bayrak ise "Bugün buraya gelen akademisyenler, siyah buğday üzerinde çalışma yapan akademisyenler. Organik un, galeta unu, bu tür araştırmalar yapıyorlar. Yani organik ekşi maya gibi ürünler üzerinde çalışmalar yapan kişilerden oluşuyor. Aynı zamanda bizim de müşterilerimiz olduğu için beraberce bu organizasyonu yaptık." ifadelerini kullandı.