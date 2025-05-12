Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden Cide Belediyespor'a ziyaret
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli 1. Amatör Lig'de mücadele eden Cide Belediyespor takım kaptanı Muhammet Günü'nü ziyaret etti.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli 1. Amatör Lig'de mücadele eden Cide Belediyespor takım kaptanı Muhammet Günü'nü ziyaret etti.
Ziyarette ilçede sporun gelişimi ve gençlerin sportif faaliyetlere daha aktif katılımı konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Takım kaptanı Muhammet Günü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cide'de sporu daha ileriye taşımak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu tür destekler bizleri motive ediyor." dedi.
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