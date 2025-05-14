Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.
Yapılan aramada 177,8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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