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        Kastamonu'da AFAD gönüllülerine kimlik kartları verildi

        Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan Destek AFAD Gönüllülerine kimlik kartları törenle takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 22:15 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:20
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        Kastamonu'da AFAD gönüllülerine kimlik kartları verildi
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        Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan Destek AFAD Gönüllülerine kimlik kartları törenle takdim edildi.

        Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonunda Vali Meftun Dallı, AFAD İklim Kaynaklı Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Davut Şahin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Suat Tüfekci, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Parlak'ın katılımıyla Valilik İstiklal Yolu Toplantı Salonunda tören düzenlendi.

        Törende, arama kurtarma, psikososyal destek ve insani yardım, yangın, ilkyardım gibi konularda afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek verebilecek bilgi ve beceriye sahip olabilecek şekilde yetiştirilen 25 destek AFAD gönüllüsüne 'gönüllü kimlik kartları' verildi.

        Dallı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) gönüllülük sisteminin önemine dikkati çekerek, "Kendi isteği doğrultusunda dayanışma ve yardımlaşma amacıyla, hiçbir maddi beklentisi olmadan yalnızca topluma ve insanlığa faydalı olabilmek adına bu sisteme dahil olma hassasiyetini gösteren AFAD gönüllerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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