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        Kastamonu merkezli 5 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Kastamonu merkezli 5 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:55 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:55
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        Kastamonu merkezli 5 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Kastamonu merkezli 5 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tosya ilçesinde, internet ortamında "oltalama" diye tabir edilen yöntemle sahte araç kiralama siteleri oluşturarak vatandaşlardan "araç kiralama, sigorta ve kasko bedeli" adı altında para talep eden ve izlerini kaybettirmek amacıyla bu paraları kripto varlığa çeviren kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 23 şüpheliye yönelik Kastamonu, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

        Organize şekilde yaptıkları dolandırıcılık faaliyetinden 160 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin ikametlerindeki aramada, 27 cep telefonu, 46 sim kart, 5 bilgisayar ve 4 depolama cihazına el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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