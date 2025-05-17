Kastamonu'da traktörle tarladan dönen çift silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen karı-koca silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen karı-koca silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Donalar köyünde traktörle tarladan dönüş yapan Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak'a (31) tabancayla ateş edildi.
Saldırıda Abak çifti olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Çiftin cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen N.A'nın (64) yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.