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        Kastamonu Valisi Dallı'dan okul ziyaretleri

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, okul ziyaretleri yaparak öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:14
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        Kastamonu Valisi Dallı'dan okul ziyaretleri
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, okul ziyaretleri yaparak öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Dallı, Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nu ziyaret etti.

        Öğretmenlerle sohbet eden Dallı, daha sonra sınıfları gezdi.

        Dallı, öğrencilere kitap okumalarını ve çok çalışarak kendilerini desteklemelerini tavsiye ederek, "Hiçbir zaman gayreti elden bırakmayın. Çalışarak kendinizi destekleyin. Şunu unutmayın, kitap okumak her zaman başarının en önemli anahtarlarından biridir. Düzenli bir şekilde kitap okumazsanız başarılı olmanız ve başarıyı devam ettirmeniz çok zor. Onun için bol bol kitap okuyun ve bunu alışkanlık haline getirin. Başarının yolu oradan geçiyor." diye konuştu.

        Öğretmenlerin de büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Dallı, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların geleceğe hazırlanması noktasında kıymetli eğitimcilerimizin gayretlerini görüyor ve teşekkür ediyoruz. Sizlerin, bugün öğrencilerimiz için yapacağı fedakarlıklar, gelecekte çok büyük adımlara dönüşecek." ifadelerini kullandı.

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