Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valisi Dallı'dan Kurban Bayramı mesajı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:22 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Valisi Dallı'dan Kurban Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Dallı, mesajında, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'nı karşılamanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Bayramların sevgi ve muhabbetin çoğaldığı özel zamanlar olduğuna dikkati çeken Dallı, şöyle devam etti:

        "Bu anlamlı günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi ve çocuklarımızın yüzünü güldürmeyi ihmal etmeyelim. Kurban Bayramı'nın ilimize, ülkemize ve özellikle bölgemize sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini, başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda akan kan ve gözyaşının dinmesine, zulmün sona ermesine ve insanlığın vicdanının yeniden yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren hacılarımızın haclarının makbul olmasını, aynı şekilde kurban ibadetlerimizin de kabul olmasını niyaz ediyorum."

        Dallı, yola çıkacak sürücülere de hatırlatmada bulunarak, "Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, dikkatli ve tedbirli olmalarını özellikle rica ediyorum. Unutmayalım ki bizleri bekleyen sevdiklerimize sağ salim ulaşmak, bayram sevincini hep birlikte yaşamak, çok daha kıymetlidir." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Trump'tan Biden'a soruşturma talebi
        Trump'tan Biden'a soruşturma talebi
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valiliğinden sürücü ve yolculara "trafik kurallarına uyalım" payl...
        Kastamonu Valiliğinden sürücü ve yolculara "trafik kurallarına uyalım" payl...
        Tosya'da şehit Mustafa Kasar, kabri başında anıldı
        Tosya'da şehit Mustafa Kasar, kabri başında anıldı
        Kastamonu'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan Cide-İnebolu kara yolu ulaşıma açıld...
        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan Cide-İnebolu kara yolu ulaşıma açıld...
        İlkokul öğrencisinin mavi kapak kampanyası fiziksel engelli İsmail'e bayram...
        İlkokul öğrencisinin mavi kapak kampanyası fiziksel engelli İsmail'e bayram...
        Cide Cumhuriyet İlkokulu'nda "4. Geleneksel Çocuk Şenliği" yapıldı
        Cide Cumhuriyet İlkokulu'nda "4. Geleneksel Çocuk Şenliği" yapıldı