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        Hanönü jandarma ve polis yol kontrol noktaları ziyaret edildi

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Kaymakam Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Metin Yamalı, jandarma ve polis yol kontrol noktalarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 19:18 Güncelleme: 06.06.2025 - 19:18
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        Hanönü jandarma ve polis yol kontrol noktaları ziyaret edildi
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Kaymakam Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Metin Yamalı, jandarma ve polis yol kontrol noktalarını ziyaret etti.

        Kontroller sırasında durdurulan araçlardaki yolcularla da sohbet eden Denli ve Yamalı, vatandaşların bayramlarını kutlayarak, sürücü ve yolcularla sohbet etti.

        Denli ve Yamalı, vatandaşlara bayram şekeri, gül ve çay ikramında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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