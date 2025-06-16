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        Lübnan'dan gelen turizmciler Kastamonu'yu gezdi

        Kastamonu yurt dışı hedef pazar tanıtım çalışmaları kapsamında Lübnan merkezli seyahat acentelerinin temsilcileri ve sektör profesyonelleri Kastamonu'yu gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:06
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        Lübnan'dan gelen turizmciler Kastamonu'yu gezdi
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        Kastamonu yurt dışı hedef pazar tanıtım çalışmaları kapsamında Lübnan merkezli seyahat acentelerinin temsilcileri ve sektör profesyonelleri Kastamonu'yu gezdi.

        Kastamonu Valiliği koordinasyonunda, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği (KASTAB), Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, THY Kastamonu Bölge Müdürlüğü, THY Lübnan Satış Müdürlüğü ve özel sektör işbirliğiyle düzenlenen Tanıtım Turu Programı çerçevesinde ağırlanan Lübnanlı heyet, şehrin doğal, kültürel ve gastronomi değerlerini yakından tanıdı.

        İlk olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kasaba köyündeki Mahmutbey Camisi'ne giden heyet, daha sonra sakin şehir unvanına sahip Daday'ın doğal yaşam alanlarını ve at çiftliklerini gezdi.

        Daha sonra Küre Dağları Milli Parkı'nda yer alan Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi ile Azdavay'da Çatak Kanyonu üzerindeki cam seyir terasını gezen misafirler, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nı ziyaret etti.

        Heyet, program süresince Kastamonu'nun yöresel lezzetlerini de tatma fırsatı buldu.

        Vali Meftun Dallı, Lübnan heyetiyle bir araya gelerek şehrin turizmini geliştirmek için neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulundu.

        Heyetin iki gün boyunca Kastamonu'nun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yerinde gezerek incelemeler yaptığını ifade eden Dallı, "Turizmi Kastamonu için önemli bir gelir kapısı görüyor, bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Lübnanlı turizmciler heyeti, KUZKA'nın Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı kapsamında Kastamonu'ya özel sunulan teşviklerin bölgemize yönelik tur paketi oluşturmaları noktasında kendilerini motive ettiğini ifade ettiler. Kadim şehir Kastamonu'nun sahip olduğu turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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