Lübnan'dan gelen turizmciler Kastamonu'yu gezdi

Kastamonu yurt dışı hedef pazar tanıtım çalışmaları kapsamında Lübnan merkezli seyahat acentelerinin temsilcileri ve sektör profesyonelleri Kastamonu'yu gezdi.

Kastamonu Valiliği koordinasyonunda, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği (KASTAB), Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, THY Kastamonu Bölge Müdürlüğü, THY Lübnan Satış Müdürlüğü ve özel sektör işbirliğiyle düzenlenen Tanıtım Turu Programı çerçevesinde ağırlanan Lübnanlı heyet, şehrin doğal, kültürel ve gastronomi değerlerini yakından tanıdı.

İlk olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kasaba köyündeki Mahmutbey Camisi'ne giden heyet, daha sonra sakin şehir unvanına sahip Daday'ın doğal yaşam alanlarını ve at çiftliklerini gezdi.

Daha sonra Küre Dağları Milli Parkı'nda yer alan Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi ile Azdavay'da Çatak Kanyonu üzerindeki cam seyir terasını gezen misafirler, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Heyet, program süresince Kastamonu'nun yöresel lezzetlerini de tatma fırsatı buldu.